26 safkan Arap koşu tayı satılacak

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. TİGEM E-Tay Satış Platformu üzerinden gerçekleştirilecek ihale, 28 Eylül’de başlayıp 2 Ekim 2026’da sona erecek.

Satış kapsamındaki 26 safkan Arap koşu tayının özellikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) E-Tay Satış Platformu’nda yer alacak. İhaleye katılmak isteyenler, sistem üzerinden taylara ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.

Alıcı adayları ayrıca TİGEM’in internet sitesinden veya platforma üyelik oluşturarak tayların özelliklerini inceleyebilecek.

İHALE 28 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

26 safkan Arap koşu tayının elektronik satış süreci 28 Eylül 2026’da başlayacak ve 2 Ekim 2026’da tamamlanacak. Her bir taya ait ihalenin başlangıç ve bitiş saatleri ise TİGEM E-Tay Satış Platformu üzerinden ayrıca duyurulacak.

Satışa çıkarılacak taylar, ihale tarihinden yaklaşık bir hafta önce başlayacak şekilde ihale gününe kadar görülebilecek.

Böylece alıcı adayları, elektronik satış öncesinde tayları bulundukları işletmede yakından inceleme fırsatı bulabilecek.

100 BİN LİRA GEÇİCİ TEMİNAT

İhaleye katılacak kişilerin TİGEM E-Tay Satış Platformu’nda üyelik kaydının bulunması gerekiyor. Katılımcılardan ayrıca her bir tay için 100 bin lira geçici teminat alınacak.