İstanbul'daki kayıp atların sırrı çözüldü! Ağzıyla kilitleri açıp firar eden beygir, dişileri kaçırmış

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda gün boyu dolaşan, boş alanlardaki kuru otlarla beslenen atların Küçükçekmece Gölü yakınında bulunan bir at çiftliğinden kaçtığı ortaya çıktı.

Çiftlik sahibi Ali Rıza Akyol, "Bu atımız çok değerli kıymetli bir at. Kendisini Rusya'dan getirdik ama bu atımız rahat durmuyor. Çok uyanık bir at. Kapıda yaylı sürgümüz var. Yaylı sürgüyü kilitlemesem ağzıyla açıyor. Demirin arasından açıyor kilitlemezsem. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor ve canı hangi atla arkadaşlık yapmak isterse atları da alıyor gidiyor. Genelde dişi atları götürüyor. Çiftleşme döneminde erkek atları götürdüğü zamanlar da oldu." diye konuştu.

Sokak sokak dolaşan ve çöpe atılan çürük sebze ve meyveleri yiyen atlar hem trafikteki araçlar hem de çevre sakinleri için tehlike oluşturuyor. Çiftlik sahibi Ali Rıza Akyol olayın sık sık yaşandığını belirterek sokak sokak dolaşarak atları aradıklarını belirtti.

KAPIYI AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

At çiftliği sahibi Ali Rıza Akyol 'Akyol' isimli atın kapı kilidini açık bıraktı bir süre sonra at, kilit olmadığını fark ettiği kapıyı açtı. Atın kilidi açtığı anlar kameralara yansırken, atın diğer atların da kapısını açıp birlikte çiftlikten çıktıklarını dile getirdi. Kamera tarafından kaydedilen görüntüde, atın yaylı kilidi kafasını uzatarak birkaç hamlede açtığı, ardından yanındaki tayla bulunduğu yerden çıktığı anlar görülüyor.

"RUSYA'DAN GETİRDİK"

Akyol, "Bu atımız çok değerli kıymetli bir at. Kendisini Rusya'dan getirdik ama bu atımız rahat durmuyor. Çok uyanık bir at. Kapıda yaylı sürgümüz var. Yaylı sürgüyü kilitlemesem ağzıyla açıyor. Demirin arasından açıyor kililtlemezsem. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor ve canı hangi atla arkadaşlık yapmak isterse atları da alıyor gidiyor. Genelde dişi atları götürüyor. Çiftleşme döneminde erkek atları götürdüğü zamanlar da oldu." diye konuştu.

"KAÇTIĞINDA SOKAK SOKAK KENDİSİNİ ARIYORUZ"

Atların sahibi Akyol, "Bu atımız dışarı çıktığı zaman diğer atları da kaçırıyor. Kendisine artık kilit aldık bizim isteğimizle dışarı çıktıp bizim istediğimizle içeri giriyor. Çok fazla ahırda tutmuyoruz onu canı sıkılmasın diye. Psikolojisinin iyi olması lazım. Bu sene tekrar gebe. Bu şekilde kilit takıyoruz artık kendisine. Firar ettiğinde sokak sokak kendisini arıyoruz sağolsunlar sanal medyada paylaşıyorlar. Biz de görüntülere bakarak nerede olduğunu tahmin ediyoruz ama arada geçen zamanda adres değişikliği oluyor. Arayıp arayıp bulamayınca geri geliyoruz." dedi.

"DÜĞÜMLÜ İPLERİ ÇÖZÜYOR"

Akyol, "Sürgülerin kırılma itimaline karşılık bir sürgü daha taktık. Bir kırılırsa diğerini kapatacağız. Geceleri zaten hepsi kilitli. Kapıyı açma marifeti bir tek bunda var. Düğümlü ipleri çözüyor. Çözemeyince dişleye dişleye ipleri koparıyor. Böyle marifetleri de var. Kendisiyle mücadele ediyoruz. 10 yaşında" dedi.(DHA)