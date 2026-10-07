20 gün önce boşanmışlardı! Eski eşi tarafından vurularak öldürüldü

Trabzon’un Arsin ilçesinde, 20 gün önce boşandığı Aydın Yediparmak tarafından tabancayla vurulan Gülşah Oktay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20 GÜN ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay, buluştukları araçta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yediparmak, yanındaki tabancayla Oktay’a ateş etti. Yediparmak olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Oktay ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oktay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gülşah Oktay, hastanede sürdürülen tedavisine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Aydın Yediparmak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)