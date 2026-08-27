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Halk TV Türkiye 2 yaşındaki bebek su depolama havuzuna düştü: Hayatını kaybetti!

2 yaşındaki bebek su depolama havuzuna düştü: Hayatını kaybetti!

Aydın’da su depolama havuzuna düşen 2 yaşındaki Halil Nasır, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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2 yaşındaki bebek su depolama havuzuna düştü: Hayatını kaybetti!

Aydın’ın Karacasu ilçesinde su depolama havuzuna düşen 2 yaşındaki Halil Nasır, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sudan çıkarıldığında duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Nasır, iç organlarında oluşan ağır hasar nedeniyle tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

2 yaşındaki bebek su depolama havuzuna düştü: Hayatını kaybetti! - Resim : 1

2 YAŞINDAKİ HALİL GÖLETE DÜŞTÜ

Olay, önceki gün Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla’nın Bodrum ilçesi belediyesinde çalışan 23 yaşındaki Mehmet Nasır ile 23 yaşındaki Fatmagül Nasır çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 2 yaşındaki Halil Nasır, sulama göletine düştü.

Yakınlarının durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Halil, sudan çıkarıldı. Kalbi duran küçük çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından Halil’in kalbi yeniden çalıştırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Halil Nasır, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan küçük çocuk, Aydın Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İç organlarında yoğun hasar bulunduğu belirtilen Halil Nasır, Aydın Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Halil Nasır, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Nasır ailesinin, bir süre önce yakınlarını ziyaret etmek amacıyla memleketleri Karacasu’ya geldikleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın
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