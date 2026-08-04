1981'de açılan kadastro davası karara bağlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Kadastro Mahkemesi bünyesinde görülen davada yargılama süreci resmen sona erdi. Yaklaşık yarım asırdır devam eden ve tam 200 tarafı doğrudan ilgilendiren mülkiyet uyuşmazlığı, mahkemenin verdiği kararla sonuçlandırıldı. Temeli 1981 yılında atılan ve sınırları belirlenemeyen 3 ayrı parsele ilişkin yürütülen hukuki süreç, alınan son kararla birlikte kesinleşti.

YARGININ EN KARMAŞIK DAVA TÜRÜ

Kadastro davaları; çok sayıda tarafı içermesi, geçmişe uzanan mülkiyet iddialarını barındırması, teknik incelemeler gerektirmesi ve kapsamlı keşif süreçlerinden oluşması nedeniyle yargı sisteminin en karmaşık dava türleri arasında gösteriliyor. Yaklaşık yarım asır süren bu dava, kapsadığı taraf sayısı ve teknik süreçleri itibarıyla çözülemeyen uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken bir örnek oluşturdu.