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Halk TV Türkiye 18 yaşından küçük üç çocuk sokak ortasında kadına kabusu yaşattı! Taciz edip zorla götürmeye çalıştılar

18 yaşından küçük üç çocuk sokak ortasında kadına kabusu yaşattı! Taciz edip zorla götürmeye çalıştılar

İstanbul Fatih'te, yaşları 18’den küçük olan 3 kişinin sokakta yürüyen kadının önünü keserek tacizde bulunduğu iddia edildi. Şüpheliler daha sonra ise kadını zorla götürmeye çalıştı.

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18 yaşından küçük üç çocuk sokak ortasında kadına kabusu yaşattı! Taciz edip zorla götürmeye çalıştılar

İstanbul Fatih'te, yaşları 18’den küçük olan 3 kişinin sokakta yürüyen kadının önünü keserek tacizde bulunduğu iddia edildi. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, şüphelilerin kadına dokunduğu ve çantasını karıştırdığı görüldü. Şüpheliler daha sonra kadını zorla götürmeye çalıştı.

Olay, 10 Temmuz saat 05.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Çuhacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 3 kişi, sokakta tek başına yürüyen kadının önünü kesti.

18 yaşından küçük üç çocuk sokak ortasında kadına kabusu yaşattı! Taciz edip zorla götürmeye çalıştılar - Resim : 1

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KADINI ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Şüphelilerden biri, çevresini sardıkları kadına iddiaya göre dokunarak tacizde bulundu, ardından da çantasını alıp karıştı. Şüpheliler daha sonra kadını zorla götürmeye çalıştı. Kadın ile 3 şüpheli bir süre sonra yürüyerek gözden kayboldu.

18 yaşından küçük üç çocuk sokak ortasında kadına kabusu yaşattı! Taciz edip zorla götürmeye çalıştılar - Resim : 3

YAŞANANLAR KAMERADA

Olayı fark eden bir taksi şoförü yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 3 kişinin kadının önünü keserek etrafını sardığı, şüphelilerden birinin kadına dokunduğu, daha sonra çantasını alarak karıştırdığı görülüyor.

18 yaşından küçük üç çocuk sokak ortasında kadına kabusu yaşattı! Taciz edip zorla götürmeye çalıştılar - Resim : 4

Görüntülerde ayrıca kadının, davranışlarından rahatsız olduğu iddia edilen kişilerden birinin yüzüne tükürdüğü anlar da yer alıyor. Öte yandan, görüntüleri kaydeden taksi şoförü, aracına binen şüphelilerin ücret ödemeden indiklerini öne sürdü. (DHA)

18 yaşından küçük üç çocuk sokak ortasında kadına kabusu yaşattı! Taciz edip zorla götürmeye çalıştılar - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Taciz Fatih
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