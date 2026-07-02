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Halk TV Türkiye 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü: Polis ellerinden zor aldı

14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü: Polis ellerinden zor aldı

İstanbul Sultangazi'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen terzi, mahallelinin linç girişimi sonrası kendisini dükkana kilitledi. Polis şüpheli terziyi kalabalığın elinden güçlükle kurtarırken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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İstanbul Sultangazi'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen iş yeri sahibi, mahalleliyi sokağa döktü. Öfkeli kalabalığın toplandığı dükkânda polis geniş güvenlik önlemi alırken, linç girişiminden kurtarılan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Sultangazi'nin 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir terzi dükkânında meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti.

14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü: Polis ellerinden zor aldı - Resim : 1

Çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından iş yerinin önünde kısa sürede çok sayıda kişi toplandı.

14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü: Polis ellerinden zor aldı - Resim : 2

Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkâna kilitlerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü: Polis ellerinden zor aldı - Resim : 3

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

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POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI

Tepkilerin dinmemesi üzerine polis ekipleri, taciz iddiasının şüphelisi olan iş yeri sahibini dükkândan çıkararak güvenlik önlemleri altında emniyete götürdü.

14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü: Polis ellerinden zor aldı - Resim : 5

Yaşanan arbede ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü: Polis ellerinden zor aldı - Resim : 6

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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