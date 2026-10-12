17 yaşındaki sürücü ehliyetsiz yakalandı: Cezayı duyunca "dershane parası" için ağladı

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.K., yönetimindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu şüphelinin aracı, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde barikat kurularak durduruldu.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, 30 DAKİKA KAÇTI

Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.K., yönetimindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu şüphelinin aracı, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde barikat kurularak durduruldu. Ekipler tarafından araçtan indirilen Y.K.'nin yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde, 18 yaşını doldurmasına sadece 4 gün kaldığı ve mevcut sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 335 BİN TL CEZA

Sürücü Y.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin TL para cezası kesildi. Uygulanan ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren Y.K., gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı. Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

"DERSHANE PARAM GİDECEK" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kendisini görüntüleyen kameralara karşı, "Ağabey borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek" diyerek ağlayan genç sürücü, ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Y.K.'nin ceza miktarını öğrenince yaşadığı üzüntü, çevredeki vatandaşlar tarafından da gözlendi. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

DHA