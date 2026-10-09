Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Cezalar yolda
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları yeniden belirlendi. Kurallara uymayan işletmecilere 17 bin 376 Türk lirasından 100 bin TL ile 100 bin liraya kadar ceza geliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. 9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi.
DENETİM BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK
Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.
CEZALAR 17 BİN 376 TÜRK LİRASINDAN BAŞLIYOR
Düzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şu şekilde sıralandı:
- 17.376 Türk lirası: Yönetmelikte belirtilen bazı işletme ve çalışma şartlarına aykırılıklar.
- 43.447 Türk lirası: Belirli idari ve operasyonel yükümlülüklere aykırılıklar.
- 100.000 Türk lirası: Daha ağır nitelikteki belirli yükümlülüklere aykırılıklar.
- Yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin ise “idari şart” olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.
- Yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.
- Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.