Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Cezalar yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. 9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi.

DENETİM BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

CEZALAR 17 BİN 376 TÜRK LİRASINDAN BAŞLIYOR

Düzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şu şekilde sıralandı: