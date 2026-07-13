16 yaşındaki çocuğa görev verip çamaşır suyu içirdiler: Küçük kız kardeşine de ulaşmışlar

Ankara'da çevrim içi oyun oynayan 16 yaşındaki Yunus Durmaz, oyunda tanıştığı kişilerin verdiği talimatları yerine getirirken ölümden döndü. "Seviye atlama" vaadiyle çamaşır suyu içtiği öne sürülen çocuk hastaneye kaldırılırken, ailesi sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA GÖREV VERİP ÇAMAŞIR SUYU İÇİRDİLER

ATV'nin haberine göre yaklaşık iki yıldır silah ve şiddet içerikli bir çevrim içi oyun oynayan Yunus Durmaz, oyun üzerinden tanıştığı kişilerin psikolojik yönlendirmesine maruz kaldı. İlk olarak cep telefonunu çöpe atması istenen Durmaz'ın ailesi ve çevresiyle iletişimi kesildi.

Daha sonra "seviye atlama" görevi verildiği öne sürülen genç, bir şişe çamaşır suyu içti. Rahatsızlanan Durmaz, telefonu olmadığı için yardım isteyemedi. Kusarak kendisini dışarı atan genci gören komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Olayın ardından açıklama yapan baba Baki Durmaz, oğlunun yaklaşık iki yıldır söz konusu oyunu oynadığını hastaneye kaldırılmasının ardından öğrendiğini söyledi. İş yerindeyken ambulans ekiplerinden telefon aldığını belirten Durmaz, komşuların oğlunun fenalaştığını fark ederek sağlık ekiplerine haber verdiğini ifade etti.

KÜÇÜK KIZ KARDEŞİNE DE ULAŞMIŞLAR

Baba Durmaz, oğlunun hastaneye kaldırılmasının ardından aynı kişilerin küçük kızına da ulaştığını öne sürdü.

Durmaz, "Küçük kızıma ulaşmaya çalışmışlar. 'Abin ne oldu, son durumu nasıl?' diye sormuşlar. Kızım da 'Siz kimsiniz?' deyince, 'Biz oyun arkadaşıyız' demişler" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Durmaz ailesi, çocuklarını yönlendirdiğini öne sürdükleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda çocukları ve gençleri psikolojik manipülasyonlarla intihara sürükleyen Mavi Balina ağını akıllara getiren olayın ardından uzmanlar uyardı. Çocukların çevrim içi oyunlar ve sosyal platformlarda tanıştıkları kişilerle kurdukları iletişimin aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiği vurguladılar.