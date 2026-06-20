Akıllara durgunluk veren kaza! Oyun oynarken boynuna ağaç dalı saplandı

Rusya'nın Rostov kentinde yaşanan sıra dışı kaza, hem sağlık ekiplerini hem de doktorları alarma geçirdi. Oyun oynadığı sırada bir garajın çatısına çıkan küçük kız çocuğu, dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşme sırasında yakındaki bir ağacın kırılan dalı çocuğun boynuna saplandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu hızla Bölgesel Çocuk Klinik Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki tahta parçasının boynu arkadan girip ön taraftan çıktığı belirlendi.

MUCİZE OPERASYON

Doktorlar, yabancı cismin hayati organlara son derece yakın konumda bulunması nedeniyle vakayı yüksek riskli olarak değerlendirdi. Nefes borusu, yemek borusu ve boyundaki ana damarların sadece milimetrelerle zarar görmekten kurtulduğu tespit edildi.

Ameliyatı yöneten cerrah Anton Shtarev, operasyonun büyük dikkat gerektirdiğini belirterek, dalın çıkarılması sırasında çevredeki dokulara zarar verilmemesi için son derece hassas bir yöntem uygulandığını söyledi. Cerrahi ekip, uzun süren müdahalenin ardından tahta parçasını güvenli şekilde çıkarmayı başardı.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Doktorlar, kazanın ardından geçen sürenin kritik önem taşıdığını vurguladı. Erken müdahale sayesinde enfeksiyon ve ciddi iltihaplanma riskinin önüne geçildiği, çocuğun tedavi sürecinin olumlu seyrettiği ifade edildi.

Hastane yönetimi, operasyonun yüksek hassasiyet gerektiren bir çalışma olduğunu belirterek cerrahların müdahalesini "kuyumcu titizliğinde bir operasyon" olarak nitelendirdi. Tedavisi devam eden küçük kızın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi.