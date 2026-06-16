Saçları havuzun vakum sistemine kapıldı! Birkaç gün arayla iki çocuk hayatını kaybetti

Brezilya, günler arayla meydana gelen iki benzer havuz kazasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan olaylarda iki çocuk, havuzların vakum sistemlerine saçlarının kapılması sonucu hayatını kaybetti.

KIZ KARDEŞİ YARDIMINA KOŞTU

İlk trajedi, ülkenin orta batısında bulunan Porto dos Gaúchos kentinde meydana geldi. Evlerinin havuzunda kız kardeşiyle vakit geçiren 8 yaşındaki Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira'nın saçları, havuzun vakum sistemine takıldı. Güçlü emiş nedeniyle suyun altında kalan küçük kızın yardımına ilk olarak durumu fark eden kız kardeşi koştu ve aileye haber verdi.

Ailenin müdahalesiyle sudan çıkarılan Sofia, ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika boyunca sürdürdüğü kalp masajı sonucu kısa süreliğine yeniden hayata döndürülen çocuk, daha sonra geçirdiği ikinci kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Benzer bir olay bu kez São Paulo eyaletindeki Mirassol kentinde yaşandı. 12 yaşındaki Laura Pereira Camargo, arkadaşlarıyla birlikte yüzdüğü sırada saçlarının havuzun vakum sistemine sıkışması sonucu su altında mahsur kaldı. Yaklaşık beş dakika boyunca kurtarılamayan Laura, sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Arka arkaya gelen iki ölüm haberi Brezilya'da geniş yankı uyandırırken, havuzlarda kullanılan vakum sistemlerinin güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar özellikle koruyucu kapakların eksikliği veya yetersiz bakımın ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerken, yetkililer her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.