Ünlü olma hayali korkunç bitti! TikTok akımı 15 yaşındaki gencin hayatına mal oldu

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayılan tehlikeli bir akım, 15 yaşındaki Leah Presson'un yaşamına mal oldu. İddialara göre genç kız, platformda tanınmak amacıyla gündeme gelen ve alerji ilaçlarının yüksek dozda kullanımını içeren riskli bir meydan okumaya katıldı.

Olayın ardından fenalaşan genç, ailesi tarafından evinde baygın halde bulundu. İlk anda durumun geçmiş sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceği düşünülse de, kısa süre içinde gerçeğin çok daha ciddi olduğu anlaşıldı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Presson, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASARLARA YOL AÇABİLİR

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı. Sağlık uzmanları, alerji ilaçlarının doğru dozda kullanıldığında güvenli olduğunu ancak kontrolsüz ve yüksek miktarda alımın ciddi nöbetler, kalp ritim bozuklukları, kalp durması ve geri dönüşü olmayan beyin hasarına yol açabileceğini vurguladı.

AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ailenin ifadelerine göre genç, daha önce de benzer riskli sosyal medya içeriklerine ilgi göstermiş ve bu tür denemeler yapmıştı. Baba, yaşananların ardından sosyal medyadaki tehlikeli içeriklere karşı aileleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlar ise özellikle ergenlik çağındaki gençlerin viral akımların etkisine daha açık olduğuna dikkat çekerek, dijital platformlarda yayılan bu tür içeriklerin ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.