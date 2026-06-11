Bir ülke daha düğmeye bastı: 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Kanada hükümeti, çocukların dijital platformlarda karşılaştığı riskleri azaltmak amacıyla kapsamlı bir çevrim içi güvenlik reformu başlattı. Parlamentoya sunulan "Güvenli Sosyal Medya Yasası", özellikle çocukların sosyal medya kullanımını ve yapay zeka teknolojilerinin çevrim içi ortamdaki etkilerini yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

Tasarıya göre, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi kural olarak yasaklanacak. Ancak platformlar, çocukların güvenliğini sağlayacak güçlü koruma mekanizmalarını hayata geçirmeleri halinde belirli muafiyetlerden yararlanabilecek. Böylece teknoloji şirketlerinin çocuk kullanıcılar için daha güvenli dijital ortamlar oluşturması teşvik edilecek.

"TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE AĞIR SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Yasa tasarısının dikkat çeken unsurlarından biri de çevrim içi güvenliği denetlemek üzere bağımsız bir düzenleyici kurumun kurulacak olması. Yeni kurumun, sosyal medya şirketleri ve dijital hizmet sağlayıcılarının çocuk güvenliği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemesi bekleniyor.

Kanada Kültür Mirası Bakanı Marc Miller, teknolojinin hızla değiştiğini ve mevcut yasaların bu gelişmelere ayak uydurması gerektiğini belirterek, çocukların korunmasının teknoloji şirketlerinin temel sorumluluklarından biri olması gerektiğini vurguladı. Miller, ebeveynlerin çevrim içi tehditlerle tek başlarına mücadele etmek zorunda bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA ROBOTLARI DA ETKİLENECEK

Tasarı kapsamında yapay zeka destekli sohbet robotları da ilk kez doğrudan sorumluluk altına alınacak. Yapay zeka sistemlerinin zararlı içeriklerin yayılmasını önlemek, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları tespit etmek ve kriz anlarında olası zararları en aza indirmek için gerekli önlemleri alması zorunlu hale gelecek.

Kanada hükümeti, söz konusu düzenlemeyle çocukların dijital dünyada karşılaştığı zorbalık, istismar, manipülasyon ve zararlı içeriklere maruz kalma risklerini azaltmayı amaçlıyor. Tasarının yasalaşması halinde Kanada, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik en kapsamlı düzenlemelerden birine imza atan ülkeler arasında yer alacak.