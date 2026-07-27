155 milyarlık bahis vurgunu: Merkez Bankası'na sahte belge verip YouTube'dan reklam yapmışlar

Yasal bir ödeme kuruluşu maskesiyle 155 milyar liralık yasa dışı bahis trafiğini yönettiği tespit edilen IQ Money'nin kurucusu Mustafa Duran'ın, Merkez Bankası'na "London School of Economics" mezunu olduğuna dair sahte beyan sunduğu ortaya çıktı. İddianamede, milyarlarca liralık para aklama ağının, bankaların uyarılarına rağmen yasa dışı bahis sitelerine nasıl entegre edildiği ve hiçbir kısıtlama olmadan YouTube üzerinden milyonlara nasıl anlatıldığı tüm detaylarıyla belgelendi.

MERKEZ BANKASI DENETÇİLERİNE "LONDON SCHOOL OF ECONOMICS" BEYANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, IQ Money isimli şirketin yürüttüğü 155 milyar liralık yasa dışı bahis trafiğini deşifre etti. Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatılan Mustafa Duran ve 32 şüpheli hakkında; "örgüt kurma", "para aklama" ve "yasa dışı bahse aracılık" suçlarından iddianame hazırlandı.

Soruşturma kapsamındaki denetim raporlarına göre; Mustafa Duran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) sunduğu özgeçmişte dünyanın en saygın eğitim kurumlarından "London School of Economics" mezunu olduğunu beyan etti. Ancak Merkez Bankası denetçilerinin teyit amacıyla talep ettiği öğrenim belgeleri şirket tarafından hiçbir zaman ibraz edilmedi. Bu durum iddianamede, denetim makamlarını yanıltmaya yönelik bir "vitrin" oluşturma girişimi ve beyanların sahte olması şeklinde resmileşti.

KAMU BANKASI "BAHİS" DİYE KODLADI TÖDEB 287 KEZ RAPORLADI

IQ Money'in yasa dışı faaliyetlerine ilişkin tespitler, iddianamede soyut şüpheler yerine doğrudan somut delillerle açıklandı. Çok sayıda banka, IQ Money ile iş ilişkilerini "hayatın olağan akışına aykırı işlemler", "bahis ve kumar şüphesi" ve "bankayı yanıltmaya yönelik işlemler" gerekçeleriyle kesti.

Bir kamu bankasının uyum birimi, IQ Money'e ait alt işyeri yetkililerini sistemlerine doğrudan "Yasaklı TCKN - Uyum Müdürlüğü Kod: B02 (BAHİS)" olarak işaretledi ve bu hesaplardaki milyonlarca liralık ciroya dikkat çekti.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ise yasa dışı bahis sitelerinin ödeme arayüzlerini bizzat inceledi ve IQ Money'e ait IBAN ile sanal POS'ların bu sitelerde aktif kullanıldığını tam 287 kez raporladı.

YASA DIŞI İŞLEMLERE YOUTUBE'DA ALENİ REHBERLİK

Denetim raporları, örgütün yasa dışı bahis sitelerine para yatırma yöntemlerini sosyal medya platformu YouTube üzerinden açıkça tanıttığını kanıtladı. YouTube'da "IQ Money Bahis" ve "IQ Money Yatırım" anahtar kelimeleriyle yapılan aramalarda, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımını sağlayan içeriklere doğrudan ulaşıldığı belirlendi. Raporda, özellikle "GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır" başlıklı videolarla, kullanıcılara IQ Money altyapısını bir ödeme kanalı olarak kullanma rehberliği sunulduğu belgelendi.

196 YASA DIŞI SİTEYİ YÖNETEN YAZILIM MASAK RAPORUNDA

MASAK raporunda, IQ Money'in sağladığı API yazılımlarının "bankexpresspayment" ve "e-fastpayment" isimli özel panellere entegre edildiği saptandı. Bu panellerin tek fonksiyonunun; 1xbet, Meritking, Onwin ve Sahabet gibi tam 196 farklı yasa dışı bahis sitesindeki kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini otomatik olarak yönetmek olduğu ortaya çıkarıldı.