155 milyarlık lisanslı bahis çarkı Dubai'de çöktü! Kayyum gelmeden tek tek verileri silmişlerdi

Yasal ödeme kuruluşu lisansı alan IQ Money'in, sağladığı altyapıyı 196 yasa dışı bahis sitesine entegre ederek 155 milyar liralık işlem hacmi yarattığı ortaya çıktı. İşlem açıklamalarında açıkça "bahis", "kumar" ve "bet" yazan on milyonlarca transfere hiçbir müdahale edilmezken; Merkez Bankası denetçileri şirkete gittiğinde sunucuların erişime kapatıldığı, TMSF kayyum atadığında ise verilerin silinip milyonlarca euronun çoktan yurt dışına kaçırıldığı belgelendi.

33 ŞÜPHELİYE İDDİANAME: ÖRGÜT LİDERİ DUBAİ'DE YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, örgütün yönetim kademesinde Nuran Duran ve Bahar Öte'nin bulunduğu toplam 33 şüpheli yer aldı.

Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosyanın bir numaralı ismi olan ve Interpol nezdinde Kırmızı Bülten ile aranan örgüt lideri Mustafa Duran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı. Duran'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.

"KUMAR" YAZILI ON MİLYONLARCA İŞLEM VE 155 MİLYARLIK TRAFİK

Sabah'ta yer alan habere göre MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları, kurulan sistemin bilançosunu kayıtlara geçirdi. İncelemelere göre, IQ Money altyapısı ve kontrol edilen paravan şirketler üzerinden geçen toplam işlem hacmi tam 155.518.792.790 TL olarak tespit edildi. MASAK, bu tutarın en az 78 milyar liralık kısmının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğuna dair "kuvvetli şüphe" bildirdi.

Trafik özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaştı. Sadece Bozkurtlar ve Rosemoon adlı iki şirket üzerinden iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi yapıldı.

Örgüt, IQ Money'in sağladığı API yazılımlarını 1xbet, Meritking ve Onwin gibi 196 farklı yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre etti. Bahis oynayan kullanıcılar, karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Şirket içerisindeki iç kontrol ve "fraud" (dolandırıcılık izleme) birimleri etkisizleştirildi. İşlem açıklamalarında açıkça "bahis", "kumar" ve "bet" yazan on milyonlarca transfere hiçbir müdahale yapılmadı.

PARAVAN ŞİRKETLER, KUYUMCULAR VE GAYRİMENKUL AĞI

Suç gelirleri, aklama stratejisi kapsamında ilk etapta katmanlaştırma (Layering) yöntemiyle IQ Money'den, şüpheli Nuran Duran'a ait Odin Fintech gibi teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı. Bu paralar daha sonra kuyumculuk ve kıymetli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü.

Aklanan paralarla lüks araçlar satın alındı ve emlak konut projelerinden onlarca gayrimenkul hakkı elde edildi. Resmi takibi zorlaştırmak için bu haklar, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü şahıslara devredildi.

DENETİMCİLERE BOŞ SUNUCULAR KALDI: 2.1 MİLYON EURO ALMANYA'YA ÇIKARILDI

Merkez Bankası denetçileri inceleme için şirkete gittiğinde, sistemlerin kapalı olduğu ve sunuculara erişilemediği yanıtıyla karşılaştı. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığında, eski yönetimin tüm bilgi işlem altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı, geride hiçbir veri bırakmadığı anlaşıldı.

MASAK kayıtlarına göre örgüt lideri Mustafa Duran, şirketin faaliyet izni iptal edildikten hemen sonra Almanya'ya yaklaşık 2,1 milyon Euro transfer ederek suç gelirlerini yurt dışına çıkardı. Fonların önemli bir bölümü ise herhangi bir borsaya kayıtlı olmayan "soğuk cüzdanlar" üzerinden Binance ve Kraken gibi global kripto borsalarına aktarıldı.

Savcılık, iddianamede tespit edilen tüm paralara, araçlara ve taşınmazlara el konulmasını talep etti.