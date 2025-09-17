Paypole ve IQ Money'in lisansları iptal edildi!

Ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren iki şirketin lisansları iptal edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izinlerini, 6493 sayılı Kanun kapsamında, mevzuata aykırı işlemler nedeniyle kaldırdı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karara ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde, IQ Money'in 10 Eylül 2020 tarihinde verilen 10953/20552 sayılı izin ile faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Ancak, şirketin yasal düzenlemelere uygun olmayan işlemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle lisansı iptal edildi.

PAYPOLE DE YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRI DAVRANDI

Diğer yandan Paypole Ödeme Hizmetleri A.Ş. için alınan kararda ise şirketin, 27 Nisan 2023 tarihinde verilen 11429/21028 sayılı izin doğrultusunda hizmet sunduğu bilgisine yer verildi. Ancak Paypole’un da benzer şekilde ilgili mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle faaliyet izni iptal edildi.

6493 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YETKİ

TCMB, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında, mevzuata aykırı hareket eden ödeme kuruluşlarının lisanslarını iptal etme yetkisine sahip. Bu doğrultuda alınan karar, sektördeki diğer şirketler için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.