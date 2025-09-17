Paypole ve IQ Money'in lisansları iptal edildi!

Paypole ve IQ Money'in lisansları iptal edildi!
Yayınlanma:
Elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren IQ Money ve Paypole'in lisansları iptal edildi.

Ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren iki şirketin lisansları iptal edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izinlerini, 6493 sayılı Kanun kapsamında, mevzuata aykırı işlemler nedeniyle kaldırdı.

Papara bloke ne zaman kalkacak? Açıklama geldi, tarih verdiPapara bloke ne zaman kalkacak? Açıklama geldi, tarih verdi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karara ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde, IQ Money'in 10 Eylül 2020 tarihinde verilen 10953/20552 sayılı izin ile faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Son Dakika | Faladdin ve Binnazabla'ya kara para aklama soruşturması! Tüm mal varlıklarına el konulduSon Dakika | Faladdin ve Binnazabla'ya kara para aklama soruşturması! Tüm mal varlıklarına el konuldu

Ancak, şirketin yasal düzenlemelere uygun olmayan işlemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle lisansı iptal edildi.

PAYPOLE DE YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRI DAVRANDI

Diğer yandan Paypole Ödeme Hizmetleri A.Ş. için alınan kararda ise şirketin, 27 Nisan 2023 tarihinde verilen 11429/21028 sayılı izin doğrultusunda hizmet sunduğu bilgisine yer verildi. Ancak Paypole’un da benzer şekilde ilgili mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle faaliyet izni iptal edildi.

6493 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YETKİ

TCMB, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında, mevzuata aykırı hareket eden ödeme kuruluşlarının lisanslarını iptal etme yetkisine sahip. Bu doğrultuda alınan karar, sektördeki diğer şirketler için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Ekonomi
Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank hisselerini yabancılara sattı
Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank hisselerini yabancılara sattı
Euro ağızları açık bıraktı!
Euro ağızları açık bıraktı!