150 lira aldılar hapis cezasına çarptırıldılar

Konya'da, 'APP' olarak bilinen plakasını değiştiren Furkan Baktemur'dan, 'Hizmet bedeli' adı altında 150 TL alındı. İki görevliye, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezası verildi.

Esnaf Furkan Baktemur, 'APP' plakasını değiştirmek için Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti. Burada Esnaf Odası’nda plakasını değiştiren Baktemur'dan 150 TL 'Hizmet bedeli' altında ek ücret istendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendisinden alınan 150 TL ek ücretin yasal olmadığını öğrenen Baktemur, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görevli Şenay İnci K. ve Cihat K. hakkında, ‘İştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçundan 11'er aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

5’ER AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşma yapılmadan basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme kararını verdi. Cihat K. ve Şenay İnci K.'nin işlediği suç sabit görülerek, ‘Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezasına çarptırdı.

CEZAYI İTİRAZ EDECEKLER

Baktemur’un avukatı Hasan Yılmaz ise cezayı az bulduklarını belirtti ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Görevi kötüye kullanma suçları kapsamında her iki görevli hakkında iddianame düzenlenmiş ve bu iddianame Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkememiz tarafından geçen ay içerisinde kabul edilmiştir. Gelen aşamada mahkeme iddianameyi kabul etmekle birlikte dosya üzerinden bir yargılama yürütmüş ve sanıklar ceza almıştır. Biz bu dosya kapsamında verilen karara itiraz edip, davanın duruşmalı bir şekilde yapılmasını isteyeceğiz. Oda'nın 'Hizmet Bedeli' altından birden fazla kişiden ek ücret aldığını ve birden fazla mağdurun olduğunu göz önüne alınarak, mağdurlarında zararının giderilmesini talep edeceğiz. Cezanın üst sınırdan verilmesi, hak mahrumiyeti süresinin artırılması ve görevlilerin yaptıkları eylemin yanlarına kalmaması noktasında emsal olması için uğraşacağız.” (DHA)