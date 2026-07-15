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Halk TV Türkiye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 03.00 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Köprünün etkinliklerin ardından saat 15.00'da tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLLARI KAPALI

Köprünün kapatılmasıyla birlikte D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak. Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

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METROBÜS SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Köprünün kapatılması nedeniyle metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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