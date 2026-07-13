Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: 15 Temmuz öncesi 81 ilde büyük FETÖ operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

968 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirten Gürlek, FETÖ/PDY’ye karşı mücadelenin "ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle" devam ettiğini ifade etti.

Bakan Gürlek açıklamasında, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle: