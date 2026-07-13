Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: 15 Temmuz öncesi 81 ilde büyük FETÖ operasyonu

Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: 15 Temmuz öncesi 81 ilde büyük FETÖ operasyonu

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: 15 Temmuz öncesi 81 ilde büyük FETÖ operasyonu
Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: 15 Temmuz öncesi 81 ilde büyük FETÖ operasyonu - Resim : 1

968 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirten Gürlek, FETÖ/PDY’ye karşı mücadelenin "ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle" devam ettiğini ifade etti.

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağına darbeKocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağına darbe

Bakan Gürlek açıklamasında, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

Son Dakika | Bakan Gürlek duyurdu: 15 Temmuz öncesi 81 ilde büyük FETÖ operasyonu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
FETÖ Akın Gürlek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro