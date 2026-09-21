15 aydır kayıptı: Ormanda kemik parçaları ve kimliği bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 6 Haziran 2025’te mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz için yürütülen arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Ormanda Karadeniz’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet, kimlik ve kişisel eşyaların yanı sıra kafatası ve kemik parçaları bulundu.

MEVLİDE GİTMEK İÇİN EVDEN AYRILMIŞTI

Hüseyin Karadeniz, 6 Haziran 2025’te öğle saatlerinde Belbaşı Yaylası’ndaki evinden, Belbaşı Şahinler Mahallesi’nde düzenlenen mevlide gitmek için yaya olarak ayrıldı.

Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Karadeniz’in yakınları çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Karadeniz’in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası’nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine de ulaşıldı. Bastonuyla yürürken görülen Karadeniz’in izlediği güzergâhta yoğunlaşan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Karadeniz’in mevlit programına da katılmadığı belirlendi.

KAFATASINI ÇOBAN BULDU

Aradan 15 ay geçtikten sonra Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban, dün saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda kafatası buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafatasının yakınlarında bir kemik parçası ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli kişisel eşyalar bulundu.

KİMLİĞİ DE BULUNDU

Eşyaların arasında 15 aydır kayıp olan Hüseyin Karadeniz’e ait kimliğin de bulunması üzerine ekipler aramayı bölgede genişletti. Karadeniz’in yakınları da bulunan kıyafet ve eşyaların kendisine ait olduğunu teşhis etti. Kafatası ve kemik parçaları muhafaza altına alınırken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.

DNA TESTİ YAPILACAK

Bulunan kafatası ve kemik parçaları, kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. (DHA)