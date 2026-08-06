14 günde 230 belediye başkanı! YENİ Parti dahasına da hazırlanıyor

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'de istifalar sürerken, partiye katılacak belediye başkanlarının sayısının 230 civarına ulaştığı belirtildi. YENİ Parti kaynaklarına göre istifa eden belediye başkanları arasında 2 büyükşehir, 17 şehir, 57 ilçe ve 47 belde belediye başkanı bulunuyor.

14 GÜNDE 230 BELEDİYE BAŞKANI!

İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Manisa ve Denizli büyükşehir belediye başkanlarının YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bursa için de bugün geçiş beklentisi bulunurken, Tekirdağ, Muğla ve Eskişehir'in de listeye eklenebileceği ifade edildi.

Saymaz, Bartın'ın da yarın YENİ Parti'ye geçmesinin beklendiğini aktarırken, Adıyaman'ın ise CHP'de kalacağını belirtti. CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 230'a kadar çıktı.

YENİ Parti, kuruluşunun üzerinden yalnızca 14 gün geçmesine rağmen çok sayıda belediyede yönetimi devralmaya devam ediyor.

YENİ PARTİ DAHASINA DA HAZIRLANIYOR

YENİ Parti kaynaklarına göre belediye başkanlarının sayısının cuma günü 230'un üzerine çıkması bekleniyor.

Saymaz sayıları şu ifadelerle duyurdu:

"Yeni Parti kaynaklarına göre 230 civarında belediye başkanı Yeni Parti’ye geçmek üzere CHP’den istifa etti. 2’si büyükşehir: Manisa ve Denizli. Bugün Bursa bekleniyor. Tekirdağ, Muğla ve Eskişehir de eklenebilir. 17’si şehir. Bartın, yarın bekleniyor. Adıyaman, CHP’de kalıyor. 57’si ilçe, 47’si belde. Cuma günü rakamın 230’un üzerine çıkacağı belirtiliyor."

Dün Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de YENİ Parti'ye katıldı. Erkek, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. Özgür Özel'in yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından YENİ Parti'ye geçeceğini duyuran ilk belediye başkanları arasında yer alan Erkek, katılım sürecinde imza attığı fotoğrafı X hesabından paylaştı.

Erkek paylaşımında "Yolumuz açık olsun..." ifadelerini kullanırken YENİ Parti lideri Özgür Özel'i de etiketledi.