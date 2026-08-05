TBMM'de komisyon üyelikleri belirlendi: YENİ Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve İYİ Parti, CHP ile YENİ Parti gruplarına düşen üyelikler için seçim yapıldı. Genel Kurul'daki oylamalarda siyasi partilerin gösterdiği adaylar komisyon üyeliklerine seçildi.

İYİ Parti kontenjanından Anayasa Komisyonu'nda boş bulunan üyeliğe Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın getirildi.

CHP kontenjanında ise Adalet Komisyonu'na Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Anayasa Komisyonu'na Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'na Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Dijital Mecralar Komisyonu'na Ankara Milletvekili Deniz Demir, İçişleri Komisyonu'na Tokat Milletvekili Kadim Durmaz seçildi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na Semra Dinçer ve Serkan Sarı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na Gülcan Kış ve Nurten Yontar, Milli Savunma Komisyonu'na İlhan Kesici, Plan ve Bütçe Komisyonu'na Gülizar Biçer Karaca, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na ise Tahsin Becan seçildi.

YENİ Parti grubuna düşen üyeliklerde ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Servet Mullaoğlu, Mahmut Tanal ve Sibel Suiçmez seçildi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na Ayhan Barut, Doğan Demir, Bekir Başevirgen ve Barış Karadeniz; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na Aykut Kaya, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Seda Kaya Ösen ve Ulaş Karasu getirildi.

Çevre Komisyonu'na Elvan Işık Gezmiş, Cemal Enginyurt, Evrim Rızvanoğlu ve Seyit Torun; Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na İsmail Atakan Ünver ile Süreyya Öneş Derici seçildi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ise Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Mühip Kanko ve Murat Çan görev yapacak.

Genel Kurul'da yapılan oylamalar sonucunda siyasi partilerin gösterdiği tüm adaylar komisyon üyeliklerine kabul edildi.