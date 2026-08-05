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Halk TV Türkiye Çanakkale Belediye Başkanı YENİ Parti'ye katıldı: Muharrem Erkek imzayı attı

Çanakkale Belediye Başkanı YENİ Parti'ye katıldı: Muharrem Erkek imzayı attı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

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Çanakkale Belediye Başkanı YENİ Parti'ye katıldı: Muharrem Erkek imzayı attı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

Erkek, Özgür Özel'in yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından YENİ Parti'ye geçeceğini duyuran ilk belediye başkanları arasında yer almıştı.

MUHARREM ERKEK İMZAYI ATTI

Erkek, X hesabından yaptığı paylaşımda YENİ Parti'ye katılım sürecinde imza attığı fotoğrafı da ekleyerek "Yolumuz açık olsun..." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Belediye Başkanı YENİ Parti'ye katıldı: Muharrem Erkek imzayı attı - Resim : 1

Erkek, paylaşımında YENİ Parti lideri Özgür Özel'i de etiketledi.

Çanakkale Belediye Başkanı YENİ Parti'ye katıldı: Muharrem Erkek imzayı attı - Resim : 2

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'de istifa depremi yaşanmış, e-Devlet'te hata verecek kadar yoğunluk yaşanmıştı. Özgür Özel dahil olmak üzere 91 milletvekilinin YENİ Parti'yi kurmasıyla yaşanan hareketlilik belediyelere de yansıdı.

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Ağustos 2026 itibarıyla CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı 35 büyükşehir ve il belediyesinden 11'i CHP yönetiminde kalırken, 19'u YENİ Parti'ye geçti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti Çanakkale CHP Özgür Özel
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