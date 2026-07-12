112 gündür aranıyordu: Son görüldüğü noktada bulundu!

Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan dağcı Sevim Yılmaz'dan acı haber geldi. Yaklaşık 112 gündür aranan 58 yaşındaki Yılmaz'ın cansız bedenine, yürütülen arama çalışmaları sonucunda 4 bin 700 metre rakımda ulaşıldı.

Sevim Yılmaz, 22 Mart'ta 5 kişilik bir ekiple Ağrı Dağı'na tırmanışa çıktı. Tırmanış sırasında 4 bin 700 metre rakımda yorulduğunu belirterek kampa geri dönmek için gruptan ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı ancak ilk çalışmalardan sonuç elde edilemedi.

HAVA ŞARTLARININ DÜZELMESİYLE ARAMA YENİDEN BAŞLADI

Havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı bulmak için çalışmalar yeniden hız kazandı. AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE, İl Özel İdaresi, Van AFAD ve Kızılay ekiplerinin katıldığı aramalarda zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen çalışmalar sürdürüldü.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İHA ve SİHA'ların bölgede gerçekleştirdiği hava keşifleri sırasında 11 Temmuz'da Sevim Yılmaz'ın son görüldüğü noktada kendisine ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalar bulundu.

CANSIZ BEDENİNE 4 BİN 700 METRE RAKIMDA ULAŞILDI

Ekiplerin bugün aynı bölgede yürüttüğü arama çalışmalarında Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin bulunduğu noktadan güvenli bölgeye indirilebilmesi için 40 kişilik uzman ekip tahliye çalışması başlattı.

Yetkililer, adli işlemler ve yapılacak incelemelerin ardından bulunan naaşın Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığının kesinlik kazanacağını bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşulların rağmen AFAD İl Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, UMKE, İl Özel idaremiz, Van AFAD ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla kayıp vatandaşımızın bulunmasına yönelik çalışmalar, tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilerek büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülmüştür.

S.Y.’nin kaybolduğu tarihten itibaren Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen İHA ve SİHA’lar tarafından bölgede havadan keşif ve arama faaliyetleri aralıksız devam ettirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 11 Temmuz 2026 tarihinde kayıp vatandaşımızın son görüldüğü bölgede kendisine ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara rastlanılması üzerine, hava şartlarının arama faaliyetlerine elverişli hale gelmesiyle birlikte 12 Temmuz 2026 tarihinde bölgede kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde kayıp vatandaşımıza ait olduğu değerlendirilen naaşa Ağrı Dağı’nda 4700 metre rakımda ulaşılmıştır. Naaşın bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışmaları başlatılmıştır.

S.Y. isimli kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen naaşın adli işlemlerin ardından kesin kimlik tespiti yapılacaktır.” (DHA)