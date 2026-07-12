Kendi düştü kameralara kızdı: "Sinema mı oynatıyoruz?"

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ihtiyaç gidermek amacıyla atıl durumda bulunan 4 katlı bir inşaatın giriş katına giren 23 yaşındaki Osman K., içerideki sertleşmiş boya kovalarına çarparak dengesini kaybetti. Kontrolünü yitiren genç adam, yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukura yuvarlandı.

Düştüğü çukurda mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaramayan Osman K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çukurun bulunduğu noktaya ulaşan itfaiye ekipleri, aşağıya uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalan genci yukarı çıkardı.

"SİNEMA MI OYNATIYORUZ?"

Çukurdan çıkarılan Osman K., karşısında kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce şaşkınlık ve öfke yaşadı. Kameralara dönerek, "Ne çekiyorsunuz. Burada sinema mı oynatıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Düşmenin etkisiyle kolundan yaralandığı belirlenen Osman K., olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)