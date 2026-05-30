11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntülerini paylaşan anne gözaltına alındı

Sosyal medya platformları üzerinden 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen görüntülerin paylaşılması olayına ilişkin İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, çocuğun annesi gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, 29 Mayıs tarihinde söz konusu görüntülere yönelik yapılan ihbar üzerine başlatıldı.

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemeler neticesinde görüntüleri paylaşılan mağdur çocuğun 2015 doğumlu A.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin anne G.A. ve baba Y.A. olduğu belirlendi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, şüphelilerden anne G.A. ekiplerce gözaltına alındı. Diğer şüpheli konumundaki baba Y.A.’nın, halihazırda çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı.



KORUMA TEDBİRLERİ VE ADLİ SÜREÇ

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur A.A., adli işlemlerinin yapılması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) sevk edildi. Mağdur çocuğun ifadesinin uzman pedagog eşliğinde alınmasına ve hakkında gerekli devlet koruması tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında olaya ilişkin tüm dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Görüntülerin yayılmasında sorumluluğu bulunabilecek muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik adli çalışmalar devam ediyor. (DHA)