11 aylık Büşra bebek 20 gündür kayıp! Anne "Babası öldürdü" dedi 6 kişi tutuklandı

Olay, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül günü 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı'yı kaldıkları çadırda bulamadığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine başlatılan adli soruşturma kapsamında, bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden bir veteriner hekim ile A.Ç., jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren savcılıkta anne Elif Balıkçı dikkat çeken bir iddiada bulundu. Anne Balıkçı savcılık ifadesinde, 11 aylık kızını babasının öldürdüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise hakkındaki cinayet suçlamalarını kabul etmedi.

AİLEDEN 6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amca M.R.B., hala R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden K.D., M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma çerçevesinde Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği'ye getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığında verdiği ifadenin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖSTERİLEN YERDEN İZ ÇIKMADI, ARAMALAR ÇADIR ÇEVRESİNDE SÜRÜYOR

Savcılıktaki ifadesinin ardından jandarma ekipleri, anne Elif Balıkçı’ya İncedere Yaylası'nda yer gösterme işlemi yaptırdı. Annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını iddia ettiği alanda titiz bir inceleme yürüten ekipler, bölgede Büşra bebeğe dair herhangi bir bulguya ulaşamadı.

Bunun üzerine AFAD, jandarma ve komando birlikleri, Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan başlayarak arama sahasını genişletti. Arazide 53 personel, 8 araç, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri aralıksız görev yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarında ayrıca yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Ekiplerin tüm teknik imkanlarla yürüttüğü çalışmalara rağmen 11 aylık Büşra bebeğe henüz ulaşılamadı.

YAYLAYA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA, DOSYAYA YAYIN YASAĞI

Güvenlik güçleri, arama çalışmalarının sürdüğü Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesine giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Yaylaya ulaşım jandarma denetiminde sağlanıyor.

Öte yandan, 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı. (AA)