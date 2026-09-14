Son Dakika | Satıldığı iddia edilen Büşra bebek için yeni operasyon! Gözaltı sayısı 9'a çıktı

Sivas’ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın 'satıldığı' iddiası ile başlatılan soruşturma yeni operasyon yapıldı. Üç kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı dokuza çıktı.

BAKANLIK AİLENİN 4 ÇOCUĞUNU KORUMA ALTINA ALDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlık, Balıkçı ailesinin dört çocuğunun koruma altında alındığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesiyle birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından süreç yakından takip edilmeye başlanmıştır. Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır’dan hayvancılık yapmak için Sivas’ın Divriği ilçesine gelen Balıkçı ailesinin 11 aylık bebeği Büşra, 10 Eylül’de kayboldu. Anne Elif Balıkçı’nın ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve komando ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Çadırdan yaklaşık 2 kilometre uzakta bebeğe ait bazı kıyafetler bulundu ancak kıyafetlerde kan veya hasar izine rastlanmadı.

Soruşturma, bebeğin kaçırıldığı ya da para karşılığı verildiği şüphesi üzerine derinleştirildi. Anne Elif Balıkçı, ikinci ifadesinde bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve kayıp ihbarının kurgu olduğunu öne sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamayı reddederek bebeğin kaybolduğu yönündeki ifadesini sürdürdü.

Jandarma ekipleri, Büşra bebeğin izine ulaşmak için bölgeden geçen araçları ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yayla bölgesi giriş ve çıkışlara kapatılırken bebeğe ilişkin henüz herhangi bir ize ulaşılamadı.