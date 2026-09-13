Sivas'ta korkunç iddia: 11 aylık bebeği 'babası sattı'! Kayıp diye ihbar etmişlerdi anne itiraf etti

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu bildirilerek arama çalışması başlatılan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Bebeğin ailesi tarafından para karşılığı bir başkasına verildiği iddiası üzerine derinleştirilen soruşturmada 5 kişi gözaltına alınırken, anne Elif Balıkçı’nın ifadesi olayın boyutunu değiştirdi.

Olay, 10 Eylül'de Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik işçi olarak gelen Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızı Büşra'nın çadırda olmadığını ve kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, komando ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnsansız hava araçları ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

ANNE İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamındaki incelemelerde, bebeğin para karşılığında başkasına satıldığı iddiaları üzerine Jandarma ekipleri anne Elif Balıkçı’nın ifadesine başvurdu. Anne Balıkçı ifadesinde, olay akşamı çadırlar bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen iki kişiden birinin çadıra girerek uyumakta olan bebeği alıp götürdüğünü belirtti.

Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın baba Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini iddia etti. Olayın yaşandığı sırada çadırlar bölgesinde bulunan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli şahısların duruma tanıklık ettiğini öne süren anne, ilk yapılan "kayıp" ihbarının ise tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

5 GÖZALTI

Ortaya çıkan itirafların ardından yürütülen soruşturma dahilinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, yetkililer gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi. (DHA)