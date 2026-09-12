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Halk TV Türkiye Sivas'ta 11 aylık Büşra bebek kayıp! Ekipler seferber oldu

Sivas'ta 11 aylık Büşra bebek kayıp! Ekipler seferber oldu

Sivas'ta iki gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler bölgede arama yapıyor.

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Sivas'ta 11 aylık Büşra bebek kayıp! Ekipler seferber oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'dan iki gündür haber alınamıyor. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yaşadığı çadırda kaybolduğu belirtilen bebeğin bulunması için ekipler tarafından geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de Büşra'yı yaşadıkları çadırda göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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YAPAY DESTEKLİ HAVA ARACI KULLANILIYOR

Arama çalışmalarına komando birlikleri de katılırken, ekipler geniş bir bölgede tarama gerçekleştiriyor. Çalışmalarda yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinden de yararlanılıyor.

Ekiplerin, Büşra bebeğe ulaşmak için bölgedeki arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme ve araştırmanın da devam ettiği öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sivas Bebek Kayıp
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