10 milyarlık vurgunun başında Milli Emlak personeli varmış! Hazine taşınmazları peşkeş çekildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Hazine'ye ait taşınmazların usulsüz işlemlerle belirli kişi ve aile çevrelerine kazandırıldığı iddiası, kapsamlı bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Soruşturma dosyasına göre ekonomik değeri yaklaşık 10 milyar liraya ulaşan 80 Hazine taşınmazı mercek altına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; bazı taşınmazların gerekli hak sahipliği ve fiili kullanım şartları bulunmadığı halde satışa çıkarıldığı, satışa engel hukuki veya fiili durumların göz ardı edildiği ve bu işlemler sonucunda kamu zararının oluştuğu iddiaları araştırıldı.

SORUŞTURMADA ÖRGÜTSEL YAPI İDDİASI

Dosyadaki incelemelerde yalnızca tekil idari hatalar üzerinde durulmadı. MASAK ve banka kayıtları, HTS ve baz verileri, tapu işlemleri, bakanlık müfettiş raporları, bilirkişi incelemeleri, taşınmaz satış dosyaları ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının yanı sıra telefon görüşmeleri de incelendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen verilerin, işlemlerin birbirinden bağımsız hatalar şeklinde açıklanmasını zorlaştırdığı belirtildi. Dosyada kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlandığı iddia edilen kişiler arasında işlem, iletişim, para ve taşınmaz hareketleri bakımından süreklilik bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Bu bulgular doğrultusunda eylemlerin organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duruldu.

Soruşturmanın dikkat çeken bölümünü ise yapılanmanın başında olduğu öne sürülen isim oluşturdu.

Mevcut delillere göre, Kemer'de görev yapan Milli Emlak Uzmanı Gökhan K.'nin yapılanmayı sevk ve koordine ettiği iddia edildi.

Dosyada yer alan değerlendirmelere göre Milli Emlak personeli; taşınmazların tespit edilmesi, kullanıcıların ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması, satışa engel durumların değerlendirilmesi ve tapu tescil işlemleri gibi kritik aşamalarda rol aldı.

Sivil kişiler ise uygun görülen taşınmazları edinme, bunları aile üyeleri veya bağlantılı kişiler arasında devretme ve elde edildiği öne sürülen ekonomik menfaatin belirli çevrede tutulması aşamalarında görev aldı.

"TESPİT YAPILMADAN BEYANA GÖRE İŞLEM" İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren telefon görüşmeleri de iddiaların önemli delilleri arasında gösterildi.

Gökhan K. ile M.K. arasında gerçekleştiği belirtilen bir görüşmede, tarımsal indirimli satış işlemleriyle ilgili olarak vatandaşın fiili kullanımına ilişkin tespit yapılmadan beyan üzerinden işlem gerçekleştirildiğine yönelik ifadelerin bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma makamları açısından bu görüşmenin öneminin, taşınmaz satışında belirleyici olan fiili kullanım ve hak sahipliği koşullarının yeterince araştırılmadan işlem yapıldığı iddiasını desteklemesi olduğu belirtildi.

10 MİLYAR LİRALIK 80 TAŞINMAZ İNCELEMEDE

Soruşturmanın kapsamı ise dosyaya giren taşınmazların ekonomik değeriyle dikkat çekti. Hazine'ye ait 80 taşınmazın toplam değerinin yaklaşık 10 milyar lira olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.

24 Ağustos sabahı gerçekleştirilen operasyonda Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.

21 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 27 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.

Soruşturmanın odağındaki 80 Hazine taşınmazıyla ilgili incelemelerin ve şüphelilerin adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)