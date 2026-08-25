Son Dakika | Muhtar, müdür ve memur çetesi çökertildi! Kemer'de 10 milyarlık taşınmazı yok pahasına satmışlar

Antalya’nın Kemer ilçesinde 80 Hazine taşınmazının mevzuata aykırı şekilde belirli kişilere geçirildiği iddiasıyla başlatılan operasyonda aralarında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü ile mevcut ve eski mahalle muhtarlarının da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İncelemelerde, hak sahipliği ve fiilî kullanım şartlarını taşımayan bazı kişilere Hazine taşınmazlarının devredildiği belirlendi.

HAİZNE'YE AİT 80 TAŞINMAZ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında Kemer’deki 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alındı. Taşınmazların güncel piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Usulsüz işlemlerle kamunun zarara uğratıldığı ve bazı kişi ya da çevrelere haksız ekonomik menfaat sağlandığı iddia edildi.

7 İLÇEDE OPERASYON

Antalya’nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir’de belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile bazı sivillerden oluşan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı hâline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız operasyonlar arasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ortaya çıkarılan tablo son derece dikkat çekicidir.

Kemer ilçesinde Hazineye ait taşınmazların, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları bulunmadığı hâlde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine yürütülen soruşturmada; 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alınmış, söz konusu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış; Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.