Muhtar önce eşini darbetti sonra bıçakla tehdit etti! Uzaklaştırma kararını çiğneyince tutuklandı!

Türkiye'de kadına yönelik şiddet olayları, kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler kamuoyunda büyük bir infial yaratmaya devam ediyor. Toplumda bu şiddet sarmalına karşı yasal yaptırımlar ve mevcut yasaların uygulanabilirliği tartışılırken, bir üzücü haber de Manisa’dan geldi.

Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, eşini yumruk atarak darbedip, bıçakla tehdit eden Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, yasal uzaklaştırma kararını ihlal etmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI AYNI GÜN İHLAL ETTİ

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, 23 Haziran günü saat 08.00 sıralarında 59 yaşındaki eşi E.O.T.'yi yumruk atarak darbetti ve bıçakla tehdit etti.

Maruz kaldığı şiddetin ardından jandarmaya giderek şikayetçi olan kadının başvurusu üzerine, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Muhtar Hamza Turan hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Ancak yasalara uymayan Turan, kararı aynı gün ihlal etti.

MUHTAR TUTUKLANDI, YERİNE BAŞKASI ATANDI

Uzaklaştırma kararını çiğneyen Hamza Turan, jandarma ekiplerince aynı gün içinde yeniden gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinin tamamlanmasının ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen muhtar, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaşanan bu tutuklama kararının ardından Çepnibektaş Mahallesi Muhtarlığı'nda da görev değişikliğine gidildi. Tutuklanan muhtarın yerine, mahallenin 1’inci azası olan Savaş Yılmaz'ın vekil olarak görev yapacağı öğrenildi.

Kamuoyunda yankı uyandıran olayla ilgili adli soruşturma halen devam ediyor. (DHA)