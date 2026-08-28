Siyah Şapkalı Hacker çetesine 50 yıla kadar hapis istemi: 19,8 milyon kişinin verileri ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, siber suç örgütüne ilişkin soruşturmanın perde arkasını ortaya çıkardı.

Her şey İl Jandarma Komutanlığına yapılan bir ihbarla başladı. İhbarda, "Osman" isimli kişinin Kağıthane'de banka ve bilişim sistemlerini kullanarak yurt dışında bulunan ve uzun süredir işlem yapılmayan hesaplardan yüksek miktarlarda para transfer ettiği öne sürüldü.

Aynı kişinin kredi kartlarını kopyalamaya yarayan cihazlara sahip olduğu yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Sanık Osman Yıldırım'ın evinde ele geçirilen bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelendi.

İddianameye göre incelemelerde, 7 sanığın belirli bir organizasyon içerisinde bilişim sistemlerine yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edildi.

Sanıkların banka sistemlerine erişerek daha önce ele geçirildiği belirtilen hesaplara para transferi yaptığı, sahte belgelerle paraların çekildiği ve elde edilen kişisel verilerin para karşılığında satıldığı öne sürüldü.

Ancak soruşturmadaki en çarpıcı bulgu, ele geçirilen veri dosyalarında ortaya çıktı.

30 DOSYADA 19 MİLYON 800 BİN KİŞİYE AİT BİLGİ

İddianameye göre dijital materyallerde "Turkey" adıyla 1'den 30'a kadar numaralandırılmış 30 ayrı dosya bulundu.

Dosyalarda yaklaşık 660 bin kişiye ait verilerin yer aldığı, toplamda ise yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait telefon numarası ve çeşitli kişisel bilgilerin bulunduğu tespit edildi.

İncelemede ayrıca örgütün Facebook'un veri tabanında işlem yaptığına ilişkin videolar bulunduğu ve bu verilerin platformun veri tabanından kopyalanmış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

"SİYAH ŞAPKALI HACKER" DETAYI

İddianamede örgütün kurucusu olduğu öne sürülen Gökay Celal Gülen hakkında da dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Gülen'in bilişim dünyasında "Siyah Şapkalı Hacker" olarak bilindiği iddia edildi.

İddianameye göre Gülen; kart kopyalama, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının veri tabanlarına erişme, kişisel verileri ele geçirme ve internet siteleri, sosyal medya hesapları ile e-posta hesaplarının kullanıcı adı ve şifrelerini elde etme konusunda teknik bilgiye sahipti.

Bu bilgileri Osman Yıldırım ve Fatih Kulaklı'ya uygulamalı olarak öğrettiği öne sürüldü.

BANKA SİSTEMLERİNE ERİŞİM SAĞLAYABİLECEK KODLAR BULUNDU

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarında yapılan incelemelerde, bilgisayar ve sistemlere sızmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen kodlar tespit edildi.

Dijital materyallerde çok sayıda kişiye ait T.C. kimlik numarası ve telefon numarasının yanı sıra sosyal medya ve e-posta hesaplarına ait kullanıcı adı ile parola bilgilerinin bulunduğu kaydedildi.

"Searc.py" isimli çok sayıda dosyanın da bulunduğu belirtildi. İddianamede, bu dosyaların banka veri tabanına bağlanarak transfer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilecek kodlar olduğu değerlendirildi.

Dijital incelemede "Bankada en zayıf ülke hangisidir?", "PSD Bank İban No" ve "Başka IP'deki bilgisayar nasıl izlenir?" şeklindeki aramalar da tespit edildi.

İddianamede "Mernis Sistem" isimli klasör içerisindeki "Full exe" adlı uygulamaya da dikkat çekildi.

Uygulamada T.C. kimlik numarası girilerek kişilere ait bilgilerin sorgulanabildiği, uygulamanın kendi veri tabanından sonuç verdiği tespit edildi.

İddianamede, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi veri tabanının kopyalanmış olabileceği değerlendirildi.

Örgütün yakalanmasını engellemek amacıyla internet üzerinden görüntülü toplantılar gerçekleştirdiği ve bilişim sistemlerine yönelik eğitimler düzenlediği de öne sürüldü.

"BİLGİSAYAR KULLANMAYI ÖĞRENİYORDUK" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında sanıkların ifadeleri de dikkat çekti.

Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Osman Yıldırım, Zoom üzerinden yapılan görüntülü görüşmeleri neden kaydettiği sorulduğunda, bilgisayar kullanımını öğrenmek amacıyla görüşmeler yaptıklarını ve unutmamak için kayıt aldığını savundu.

Sanıklardan Erol Çakır ise "Bilgisayar kullanmayı bilmiyorum. Daha önce de hiç bilgisayar kullanmadım. Klavyedeki tuşların yerini dahi bilmem" şeklinde ifade verdi.

Örgütün kurucusu olduğu iddia edilen Gökay Celal Gülen ise Osman Yıldırım ve Fatih Kulaklı'ya bilişim konusunda eğitim verdiği yönündeki iddiaları kabul etmedi.

50 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede Gökay Celal Gülen ve Osman Yıldırım hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 7 aydan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fatih Kulaklı, Barış Serbay Sertler, Erol Çakır, Eyüp Yirmili ve Yunus Çolak hakkında ise 9 yıl 6 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istendi. (AA)