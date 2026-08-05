Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Yılmaz Vural kararı TFF 1. Lig ekibini şoke etti: Başkan hemen gerekeni yaptı

Yılmaz Vural kararı TFF 1. Lig ekibini şoke etti: Başkan hemen gerekeni yaptı

Sarıyer SK, Yılmaz Vural'ın 5 milyon liralık alacağı nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı. Konuya dair açıklama yapan başkan Emre Yaldız yasağın kısa sürede kaldırıldığını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Yılmaz Vural kararı TFF 1. Lig ekibini şoke etti: Başkan hemen gerekeni yaptı

Geçtiğimiz sezon takımın başında 4 maça çıkan Yılmaz Vural, 0.75 puan ortalaması yakaladı. Vural ayrılık sürecine dair o dönem futbolcular ve yönetime eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 1. Lig Yılmaz Vural
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro