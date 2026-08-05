Yılmaz Vural kararı TFF 1. Lig ekibini şoke etti: Başkan hemen gerekeni yaptı
Sarıyer SK, Yılmaz Vural'ın 5 milyon liralık alacağı nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı. Konuya dair açıklama yapan başkan Emre Yaldız yasağın kısa sürede kaldırıldığını duyurdu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Geçtiğimiz sezon takımın başında 4 maça çıkan Yılmaz Vural, 0.75 puan ortalaması yakaladı. Vural ayrılık sürecine dair o dönem futbolcular ve yönetime eleştirilerde bulundu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi