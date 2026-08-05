Halk TV Spor Yılmaz Vural kararı TFF 1. Lig ekibini şoke etti: Başkan hemen gerekeni yaptı

Yılmaz Vural kararı TFF 1. Lig ekibini şoke etti: Başkan hemen gerekeni yaptı Sarıyer SK, Yılmaz Vural'ın 5 milyon liralık alacağı nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı. Konuya dair açıklama yapan başkan Emre Yaldız yasağın kısa sürede kaldırıldığını duyurdu.