Yıldırım oparasyon: İsmail Kartal'a yapılan karşılıksız kalmadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a şişe atan taraftara yıldırım operasyon. Karşılıksız kalmadı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör İsmail Kartal, istifa ettiğini açıklamıştı.
Başkan Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu belirtmişti. Yıldırım, Kartal'ın kafasına su şişesi atıldığını söylemişti.
SU ŞİŞESİ ATAN TARAFTAR TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a şişe atan taraftara yıldırım operasyon. Karşılıksız kalmadı. Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya platformundan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır" denildi.