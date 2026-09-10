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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası ilk açıklama

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararından sonra açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 1. haftasında 1-1 biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın bu kararının ardından açıklamalarda bulundu.

''HİÇBİRİMİZİN HABERİ YOKTU''

İsmail Kartal'ın istifa kararından kimsenin haberi olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Televizyonda YouTube'da bir gün mutlu oldular, ondan bugüne kadar niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle... Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek.

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Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik kaldık. Kimle yaptık, İsmail Kartal'la. Biz desteğiz. Onun istediği oyuncular varsa yönetim olarak konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ben 200 milyona futbolcu alırım ama kulübe ne zarar verir, kimse bunu tartışmıyor.

Yabancı hakkından dolayı 10-15 oyuncunun gitmesi lazım. Bunun bir karşılığı var. Bonservisiyle almışlar, 8 daha bonservisi ödenecek oyuncu var. Bunlar hepsi kulübe yazıyor bana yazmıyor. Siz hemen bu gitsin şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Hepimiz stres altındayız, benim sosyal medyam yok ben rahatım. Bundan etkileniyorlar.

İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar ya bu akşam! İsmail Kartal görevinin başındadır."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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