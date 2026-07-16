Yıkadığı bebek 19 yıl sonra Messi'ye rakip oldu: Kurada çıktı

2026 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 2-0 yenen İspanya ile İngiltere'yi 2-1 mağlup eten Arjantin karşı karşı karşıya gelecek.

Arjantin'in yine en büyük kozu 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi olacak.

İspanya'nın gol yollarındaki etkili ismi ise 19 yaşındaki Lamine Yamal.

MESSI'YE KURADA ÇIKMIŞTI

2007 yılında Barcelona Kulübü ile Diario Sport gazetesinin UNICEF yararına hazırladığı yardım takviminde genç Lionel Messi, kura sonucu henüz birkaç aylık bir bebeği kucağına alıp yıkamıştı.



O gün kimsenin dikkatini çekmeyen o bebek, yıllar sonra dünya futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olacaktı: Lamine Yamal.

Aradan 19 yıl geçti. Messi, Arjantin'i bir kez daha Dünya Kupası finaline taşırken; Yamal da İspanya'nın en büyük kozu olarak aynı finale çıktı. Bir zamanlar UNICEF için çekilen o unutulmaz karede yan yana olan iki isim, şimdi futbolun en büyük kupası için pazar günü karşı karşıya gelecek.

Futbol bazen sadece bir oyun değildir. Yıllar önce çekilmiş tek bir fotoğraf, geleceğin en büyük finalinin de habercisi olabilir.