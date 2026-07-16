Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Arjantin geriden gelip uzatmalarda kazandı: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Arjantin geriden gelip uzatmalarda kazandı: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yle karşılaşan Arjantin geriye düştüğü maçta 2-1 galip geldi. Arjantin finalde İspanya ile karşılaşacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arjantin geriden gelip uzatmalarda kazandı: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Son Güncelleme:

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arjantin sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

GERİDEN GELİP UZATMALARDA KAZANDILAR

Karşılaşmanın 55. dakikasında İngiltere Anthony Gordon'ın kaydettiği golle öne geçti. Geriye düştükten sonra bastıran Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2'de Lautaro Martinez'in golleriyle galip geldi.

Arjantin geriden gelip uzatmalarda kazandı: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu - Resim : 1

ARJANTİN FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Arjantin adını finale yazdırmayı başardı. Arjantin dev finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya bir diğer yarı final maçında Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti.

ARJANTİN - İSPANYA FİNALİ NE ZAMAN?

19 Temmuz Pazar günü New York Stadyumu'nda oynanacak olan Arjantin - İspanya finali TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Arjantin İspanya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro