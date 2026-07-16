Arjantin geriden gelip uzatmalarda kazandı: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yle karşılaşan Arjantin geriye düştüğü maçta 2-1 galip geldi. Arjantin finalde İspanya ile karşılaşacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arjantin sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
GERİDEN GELİP UZATMALARDA KAZANDILAR
Karşılaşmanın 55. dakikasında İngiltere Anthony Gordon'ın kaydettiği golle öne geçti. Geriye düştükten sonra bastıran Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2'de Lautaro Martinez'in golleriyle galip geldi.
ARJANTİN FİNALE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Arjantin adını finale yazdırmayı başardı. Arjantin dev finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya bir diğer yarı final maçında Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti.
ARJANTİN - İSPANYA FİNALİ NE ZAMAN?
19 Temmuz Pazar günü New York Stadyumu'nda oynanacak olan Arjantin - İspanya finali TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi