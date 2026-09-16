İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi.

Maçın 25. dakikasında Real Madrid, ceza sahasının hemen dışında frikik kazandı. Topun başına geçen Arda Güler, müthiş bir vuruş yaptı. Top yan direğe çarparak ağlara gitti. Real Madrid bu golle öne geçti. 8 dakikada sonra Kylian Mbappe'nin de golüyle Real Madrid ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Elche baskılı başladı. 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakaladı.

Son dakikalarda ise Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı 3-2'lik galibiyetle kapattı.

YAZIK OLDU ARDA GÜLER'E! MÜTHİŞ GOLÜNÜ YAZMADILAR

Ancak yazık oldu Arda Güler'e! Müthiş golünü yazmadılar. Arda'nın frikik atışında topun rakip oyuncu Matias Dituro'yu sıyırıp geçtiği saptandı. Gol Matias Dituro'nun kendi kalesine attığı şeklinde kayıtlara girdi.

Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Buna rağmen maçın oyuncusu seçildi.

Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.