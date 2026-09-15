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Halk TV Spor Arda Güler kararı saatler kala açıklandı: Mourinho sonunda vazgeçti

Arda Güler kararı saatler kala açıklandı: Mourinho sonunda vazgeçti

Elche'ye konuk olacak Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başlayacak. Milli futbolcunun son maçta yedek kulübesinde olması tartışmalara yol açmıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler kararı saatler kala açıklandı: Mourinho sonunda vazgeçti

İspanya Laliga'nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Arda Güler kararı resmen açıklandı. Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre; milli futbolcumuz karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

YEDEK BIRAKIYORDU

Jose Mourinho'nun Arda Güler kararı Türk taraftarlar kadar İspanyolları da memnun etti. Son olarak oynanan Rayo Vallecano maçına sonradan giren Arda Güler yaptığı asist ve ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

MOURINHO ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

İspanyol basını Arda Güler'in takımın en iyilerinden biri olduğunu ifade ederken Mourinho'nun ilk 11'de şans vermemesi eleştirilere neden oldu.

İLK 11'LER ŞU ŞEKİLDE:

Elche: Dituro, Aguado, Buba Sangare, Chust, Neto, Osorio, Redondo, Revivo, Tete Morente, Valera, Villar

Real Madrid: Courtois, Trent, Cucurella, Huijsen, Konate, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Yan Diomande, Vinicius, Mbappe

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid Jose Mourinho
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