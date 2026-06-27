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Halk TV Spor Volkan Demirel'den Galatasaray çıkışı: Bugün değil ama 1-2 yıl sonra

Volkan Demirel'den Galatasaray çıkışı: Bugün değil ama 1-2 yıl sonra

Volkan Demirel, Can Uzun'u yetenekli bulduğunu ancak Galatasaray için 40-50 milyon euronun şu an için fazla olduğunu söyledi. Demirel, "Bugün değil, ama 1-2 yıl sonra çok farklı seviyelere gelebilir" çıkışıyla dikkatleri üzerine topladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Volkan Demirel'den Galatasaray çıkışı: Bugün değil ama 1-2 yıl sonra

Gençlerbirliği ile bu sezon yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Volkan Demirel'den sürpriz Galatasaray çıkışı geldi.

OSIMHEN TAHMİNİ TUTTU

Demirel, Sarı Kırmızılı ekiple ilgili değerlendirmesine ilginç bir karşılaştırmayla başladı. Osimhen'in Galatasaray'a gelmeden önce çok başarılı olacağını canlı izleyerek öngördüğünü hatırlatan deneyimli kaleci, Can Uzun için de yetenekli bir oyuncu olduğunu teslim etti: Becerisi, adam eksiltmesi, şutu çok iyi. Nerede durması gerektiğini de biliyor fakat olgunlaşmamış.

Volkan Demirel'den Galatasaray çıkışı: Bugün değil ama 1-2 yıl sonra - Resim : 1

"BUGÜN DEĞİL, AMA..."

Demirel, 20 yaşındaki kanadın şu an için üç büyüklerden herhangi birinin ilk on birinde oynayacak olgunluğa ulaşmadığını düşündüğünü belirtirken, "1-2 sene sonra çok başka seviyelere gelebilir. O paraları ilerleyen yıllarda hak edebilir ama şu an 40-50 milyon euro çok fazla" dedi.
Demirel'e göre bu rakamlar biraz daha olgun oyunculara verilmeli ki risk azalsın.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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