Daha tüyleri bile bitmeyen yavruları poşette buldu: Yarım saatte bir elleriyle besliyor

Bursa'da bir dükkanın önünde poşet içinde bulunan dört yavru kırlangıç bir erkek kuaförünün şefkatiyle hayata tutundu. Henüz tüyleri bile çıkmamışken sokağa bırakılan minik kuşları sahiplenen esnaf, yavruları gündüz iş yerinde gece ise evinde özenle besliyor. Bir haftadır yavruların bakımını üstlenen kuaför, kuşları uçabilecekleri güne kadar büyüteceğini söylüyor.

POŞETİN İÇİNDE BULDU

Bursa'nın Karacabey ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan Mehmet Göçmenler geçen hafta sabah iş yerini açarken kapının önünde bir poşet fark etti. Poşeti kontrol eden Göçmenler içinde henüz tüyleri bile çıkmamış dört adet kırlangıç yavrusu gördü.

Çevrede yaptıkları incelemede herhangi bir kuş yuvasına rastlayamayan esnaf çaresiz kalan yavruları hemen dükkanına aldı. Daha önce hiç kuş beslemeyen Göçmenler internetten ve çevresindeki kuş yetiştiricilerinden bilgi toplayarak bakıma başladı.

ZAMANLA YARIŞAN MESAİ

Kırlangıçların beslenme düzeni kuaför salonunda adeta zamanla yarışan yeni bir mesai başlattı. Göçmenler minik kuşları yaşatabilmek için her yarım saatte bir un kurdu ve solucanla besleme yapıyor.

Göçmenler durumu, "Biz de çok fazla tecrübe sahibi değiliz. Videolardan, internetten bakıp neler vermemiz gerektiğini öğrendik. Burada eş, dost, arkadaşlar yem verelim diye söylediler, yem vermeye başladık" diyerek anlattı.

Yavruları bir an bile yanından ayırmayan şefkatli esnaf akşamları eve giderken kuşları yanına alıyor. Sabah dükkanı açmaya gelirken de yavruları tekrar kafesleriyle birlikte iş yerine taşıyor. Kuşların uyku saatlerinde beslenme aralığı üç saate kadar çıkabiliyor.

MİNNOŞ İLE KIRLANGIÇLARIN SIRADIŞI DOSTLUĞU

Kuaför dükkanında ilginç bir dostluk da filizlendi. İş yerinde 11 yıldır yaşayan Minnoş isimli kedi yavruları tamamen benimsedi.

Göçmenler kuşları avucuna alarak kediye gösterdiğini ve kedinin sakin davrandığını belirtti. Esnaf kuşları dükkandaki kediyle gönül rahatlığıyla baş başa bıraktığını dile getirdi.

Göçmenler, "Kuş yavrularını avucumun içine alıp kediye gösterdim, esneyip uykusuna devam etti. Yavruları gönül rahatlığıyla kediyle baş başa bırakıyorum. Birbirlerine alıştılar" dedi.

(AA)