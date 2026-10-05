UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev: Uluslar Ligi'nde düdük çalacak

UEFA, Uluslar Ligi'nde oynanacak Arnavutluk - San Marino mücadelesine tamamen Türk hakemlerden oluşan dev bir kadro atadı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Uluslar Ligi'nde gurur verici bir gelişme yaşandı. UEFA Hakem Kurulu, C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Arnavutluk - San Marino karşılaşmasında FIFA kokartlı Mehmet Türkmen ve ekibine görev verdi.

TİRAN'DA GÖZ ÖNÜNDE OLACAK!

Uluslararası platformda sergilediği başarılı yönetimlerle Merkez Hakem Kurulu ve UEFA'nın güvenini kazanan FIFA kokartlı hakemimiz Mehmet Türkmen, yarın gece zorlu mücadelede orta hakem olarak sahaya çıkacak. Dev karşılaşma, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan büyüleyici Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

Milli gururumuz Türkmen’in zorlu 90 dakikadaki yardımcılıklarını ise yine ülkemizin elit hakemlerinden İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Maçın tansiyonunu saha kenarından kontrol edecek dördüncü hakemlik görevinde ise Oğuzhan Çakır yer alacak.

VAR ODASI DA TAMAMEN TÜRK HAKEMLERE EMANET!

UEFA, sahadaki ekibin yanı sıra maçın kaderine doğrudan etki edebilecek Video Yardımcı Hakem (VAR) odasını da tamamen Türk hakem heyetine teslim etti. Kritik karşılaşmada VAR koltuğunda Onur Özütoprak otururken, kendisine AVAR olarak deneyimli hakemimiz Erkan Engin eşlik edecek.

Yapay zekanın ve UEFA gözlemcilerinin radarında olacak bu atama, Türk hakemliğinin disiplin ve koordinasyon gücünü bir kez daha tüm Avrupa'ya kanıtlama fırsatı sunuyor.