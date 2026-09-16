Türkiye Kupası'nda maç başlamadan hükmen kazandılar: Kararın ardından saha karıştı
Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor maçında ev sahibi ekip lisanslı futbolcu listesini yetiştiremedi. Maç tatil edilirken Hakkari Zapspor oynamadan üst tura yükseldi.
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Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.
EV SAHİBİ EKİP LİSANSLARI YETİŞTİREMEDİ
Silopi Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlaması gereken müsabakada Cizre Belediyespor teknik heyeti, lisanslı futbolcu listesini iletmediği için hakem Abdulkadir Aslan'dan ek süre istedi.
MAÇ TATİL EDİLDİ SAHA KARIŞTI
Tanınan sürede de listenin verilmemesi üzerine hakem Aslan, karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi. Karar sonrası bir anda sahada ortalık karıştı. Cizre Belediyesporlu futbolcular ile hakem heyeti arasında arbede yaşandı. Olaylar emniyet güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.
HAKKARİ ZAPSPOR OYNAMADAN TUR ATLADI
Yaşanan bu olayın ardından Hakkari Zapspor'un hükmen galip gelerek adını bir üst tura yazdırması bekleniyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi