Türkiye Kupası'nda maç başlamadan hükmen kazandılar: Kararın ardından saha karıştı

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Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.

EV SAHİBİ EKİP LİSANSLARI YETİŞTİREMEDİ

Silopi Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlaması gereken müsabakada Cizre Belediyespor teknik heyeti, lisanslı futbolcu listesini iletmediği için hakem Abdulkadir Aslan'dan ek süre istedi.

MAÇ TATİL EDİLDİ SAHA KARIŞTI

Tanınan sürede de listenin verilmemesi üzerine hakem Aslan, karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi. Karar sonrası bir anda sahada ortalık karıştı. Cizre Belediyesporlu futbolcular ile hakem heyeti arasında arbede yaşandı. Olaylar emniyet güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

HAKKARİ ZAPSPOR OYNAMADAN TUR ATLADI

Yaşanan bu olayın ardından Hakkari Zapspor'un hükmen galip gelerek adını bir üst tura yazdırması bekleniyor.