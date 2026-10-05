Türkiye: 2 Avusturya: 0
Türkiye, Avusturya'yı 2-0 yendi ve finali garantiledi.
Türkiye, Avusturya'yı 2 - 0 mağlup ederek finali garantiledi.
Milli takım, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.
TFF HASAN DOĞAN KAMP VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE OYNANDI
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçı kazanmayı başardı.
TÜRKİYE FİNALİ GARANTİLEDİ
Milli takım, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada üçüncü galibiyetine ulaşarak finali de garantilemiş oldu.
MİLLİ TAKIMIN GRUPTAKİ SON RAKİBİ İNGİLTERE
Milli takım, 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki son grup maçında yarın saat 11.30'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi