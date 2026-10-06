Türk futbolunda gündem olan ceza sonrası son karar çıktı: İtiraz edilmeyecek

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü'nde kulübün geleceğini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Başkan İlhami Alparslan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen ceza ve kulübün mali tablosuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

ANKARAGÜCÜ'NDEN 3 PUAN KARARI

MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, TFF tarafından sarı-lacivertli kulübe verilen 3 puan silme cezasının ardından Beştepe Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Alparslan, kulüp olarak söz konusu cezaya itiraz etmeyeceklerini duyurdu. Başkan, "Biz eksi üç puanı yedik, silinir mi silinmez." ifadelerini kullandı.

Tahkim Kuruluna başvurmayacaklarını açıkça belirten Alparslan, taraftara veya futbolculara gerçekleşme ihtimali olmayan umutlar vermek istemediğini söyledi.

"FANTASTİK SÖYLEMLERİN İÇERİSİNE GİRMİYORUM"

Alparslan, geçmişte benzer durumlarda yaşanan süreçlere atıfta bulunarak bu kez farklı bir yol izleyeceklerini belirtti.

Başkan, "Ben tahkime gideceğim, bunu değiştireceğim, döndüreceğim, geçen seneki gibi yapacağım." şeklindeki söylemlerde bulunmayacağını ifade etti.

ANKARAGÜCÜ'NÜN BORCU 800 MİLYON LİRA

Kulübün mali durumuna ilişkin de bilgi veren Alparslan, Ankaragücü'nde toplam 45 dosya bulunduğunu, bunlardan 17'siyle anlaşma sağlandığını ve 28 dosyanın kaldığını açıkladı.

Geçmiş dönem başkanlarıyla borçlar konusunda görüşmeler yaptıklarını aktaran Alparslan, eski başkan Faruk Koca ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Alparslan, eski başkan İsmail Mert Fırat'a ise ulaşamadığını belirterek kendisine vergi borçları konusunda destek çağrısında bulundu.

"MKE ANKARAGÜCÜ 800 MİLYON LİRAYA TERTEMİZ OLUR"

Kulübün önceliğinin mevcut borçların çözülmesi olduğunu vurgulayan İlhami Alparslan, Ankaragücü'nün toplam borcunun yaklaşık 800 milyon lira olduğunu açıkladı.

Alparslan, "Toplam 800 milyon lira. MKE Ankaragücü 800 milyon liraya tertemiz olur." diyerek kulübün mali geleceğine ilişkin hedefini ortaya koydu.