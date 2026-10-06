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Halk TV Spor Eski Süper Lig takımından Hacıosmanoğlu'na açık destek!

Eski Süper Lig takımından Hacıosmanoğlu'na açık destek!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu üzerinden MHK ve hakem tartışmaları devam ederken, eski Süper Lig ekibinden dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Eski Süper Lig takımından Hacıosmanoğlu'na açık destek!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son dönemde aldığı kararlar ve Türk futboluna yönelik açıklamaları gündemdeki yerini korurken, eski Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Hacıosmanoğlu'na yönelik destek mesajı verdi.

KAYSERİSPOR'DAN TFF'YE DESTEK

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türk futbolunun gündemindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çamlı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun özellikle Türk futbolunda uzun süredir tartışılan sorunların üzerine gitme konusundaki yaklaşımına destek verdi.

Eski Süper Lig takımından Hacıosmanoğlu'na açık destek! - Resim : 1

Çamlı, futbolun içerisinde yıllardır biriken problemlerin çözümü için ortaya konulan iradenin önemli olduğunu belirterek, Hacıosmanoğlu'nun attığı adımların desteklenmesi gerektiği mesajını verdi.

"İRADE VE KARARLILIĞINI KIYMETLİ BULUYORUZ"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunda yaşanan sorunların çözümü konusunda sergilediği tavra dikkat çekti.

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Çamlı, TFF yönetiminin bazı konularda sorumluluk almasını ve tartışmalı meselelerin üzerine gitmesini önemli bulduklarını ifade etti. Kayserispor Başkanı, Hacıosmanoğlu'nun bu süreçte gösterdiği irade ve kararlılığı desteklediklerini dile getirdi.

GÜNDEM HACIOSMANOĞLU

Son dönemde TFF yönetimi ve Hacıosmanoğlu hakkında yapılan değerlendirmeler Türk futbolunun ana gündem maddelerinden biri haline gelirken, Kayserispor cephesinden gelen açıklama dikkat çekti.

Ali Çamlı'nın açıklamalarıyla birlikte Hacıosmanoğlu'na yönelik destek veren kulüpler ve futbol camiasındaki isimler de yeniden gündeme geldi. Türk futbolunda yaşanan tartışmaların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayserispor TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
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