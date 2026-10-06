Son Dakika | Hacıosmanoğlu'na büyük şok: TFF'de seçim sürprizi

'Hakemler Dosyası' soruşturması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik tepkiler sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

SEÇİM GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAKLAR

TFF Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçimli genel kurul gündemiyle Riva'da toplanma kararı aldı.

YÖNETİM SEÇİME İSTİYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada göreve devam edeceğini duyursa da yönetim kurulundan bazı üyelerin olağanüstü seçim için bastırdığı iddia edildi.

Hacıosmanoğlu'nun seçimi reddetmesi halinde üyelerin görevlerinden istifa ederek yönetim kurulunu yeter sayısının altına düşürmeyi planladığı öne sürüldü.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu daha önce istifa sorusuna verdiği cevapta "Hayır etmeyeceğim! Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız! Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.